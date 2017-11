Le dernier arc de Bleach sera adapté en anime. Bordel l'anime de Bleach c'était la classe avec une ost de folie, les combats épiques avec des animations de folie, nan franchement il faut adapter la fin de Bleach, il le mérite c'est un des manga de ma jeunesse ( et de la jeunesse de beaucoup d'autres personnes), c'est un shonen culte il faut l'admettre...

posted the 11/28/2017 at 01:22 PM by onizukaaa