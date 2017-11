Voici une Information autour du jeu Yakuza Kiwami 2 :Famitsu a testé les jeux suivants :- Yakuza Kiwami 2 : 9-10-9-9 = 37/40- Star Wars Battlefront II : 8-8-8-9 = 33/40- Need for Speed Payback : 8-8-8-8 = 32/40- Earth Defense Force 5: 8-8-7-8 = 31/40- Kamen Rider Climax Fighters: 7-7-8-7 = 29/40Le jeu a donc reçu la meilleure note cette semaine. Le jeu sortira au Japon le 07 décembre prochain.Soit en même temps que le Bundle Ps4 Pro Monster Hunter World…Source : https://twitter.com/bk2128/status/935452513209163776

posted the 11/28/2017 at 11:57 AM by link49