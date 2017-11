Bon, vous me connaissez avec mes comparaisons farfelue, mais je trouve que Square Enix s'inspire grandement de Saint Kojima depuis pas mal de temps, voici donc, les différentes comparaisons et vous me dirait dans les commentaires si j'ai bu trop d'eau chaude ou pas...Let's go!-MGS 4 feat Assassin's Creed 1 en 2008 (le skin Altair dans MGS)-FF XV feat Assassin's Creed Origins en 2017 (le skin Altair dans FF XV)-MGS Rising (2013) l'épisode est confié à Platinum Games suite à de grosses difficultés en interne.-Nier Automata (2017) est confié à Platinum Games suite à la fermeture du studio d'origine de Nier.-Solid Snake est présent en guest dans Super Smash Bros Wii-Cloud Strife est présent en guest dans Super Smash Bros Wii U-Le big boss des big boss présent dans MGS Ground Zeroes-Le big boss de Square Enix présent dans FF XV (perso je l'ai pas trouvé dans ma partie)-MGS Ground Zeroes la démo payante qui offre quelques possibilités de gameplay de MGS TPP (le chantage de Konami 2014)-L'épisode Duscae, une démo payante dans FF Type 0, surnommé le Ground Zeroes de Square Enix à l'époque, les fans sont obligés de passer à la caisse (le chantage de Square)-La série Front Mission devient plus que jamais du MGS avec Left Alive, un spin off de la série :-Skull Unit MGS TPP (2015)-Armure Magitek FF XV (2017)-Le pequod sera votre moyen de transport obligatoire dans MGS V TPP préparez-vous à l'appeler et à voyager avec encore et encore...(custom possible).-La régalia sera votre moyen de transport obligatoire dans FF XV préparez-vous à l'appeler et à voyager avec H24...(custom possible).-MGS V est le premier MGS en open-world, il y a deux zones ouvertes dans le jeu une forêt et des plaines, et un désert aride (nouveau moteur maison le Fox Engine avec Jordan Amero en soutien).-Tout comme MGS V, FF XV est le premier FF open-world et il y a que deux zones ouvertes dans le jeu, une forêt et des plaines, et un désert aride (nouveau moteur maison le Luminous Engine avec Jordan Amero en soutien).-D.D l'animal star de MGS V TPP-Umbra l'animal Star de FF XV-Le chapitre 2 de MGS V est hélas une catastrophe due à un manque de temps et de moyens (malgré 2 ou 3 missions inoubliables) la fin est donc rushé et bâclé et FF XV connaîtra le même sort avec sa partie deux qui destroy beaucoup le jeu malheureusement...Les deux auront une réputation sur internet d’être mal finis.-Dans MGS V TPP le joueur se réveille après un terrible accident, un mystérieux docteur lui demande de choisir une apparence. Dans FF XV Comrades, le joueur se réveille après de nombreux mois de sommeil après un terrible accident a Insomnia (voir le film FF XV), un docteur dans une tente nous demande de choisir une apparence.