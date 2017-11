Nous avons sortis une nouvelle version du jeu chaque semaine et nous avons travaillé cela au cours des 18 derniers mois. On a sorti plus de mises à jour qu’à peu près n’importe quel jeu du portfolio Xbox, et le jeu n’est pas encore sortis.

C’est un changement dans la culture de la sortie à un moment précis dans le temps. Le nombre de bugs est toujours en dessous de la centaine. Dans la plupart des jeux, on est a plusieurs milliers à l’approche de la sortie. Au fond, le lancement du jeu sera juste une nouvelle version. On est confiant dans notre propre processus.

C’est dans une interview au site Stevivor à la PAX AUS que l’on apprend que Sea of Thieves ne passera plus le processus de certification normalement obligatoire pour tous les jeux publiés sur Xbox One. Joe Neate, développeur chez Rare, confie que normalement, ce processus de certification prend du temps, mais que Xbox permettra au studio de sortir le jeu sans passer par ce processus.Neate confirme également que Rare arrêtera de sortir du contenu pour le jeu une semaine avant la sortie officielle.