Voici des Images autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le Twitter japonais dévoile aujourd’hui des Personnages.Satahico est doublé par Daisuke Namikawa. Apparemment, il semble obsédé par Benkei.Benkei est doublée par Yuri Noguchi.La Blade rare Tsuki est une Blade aux forme adulte de type glace.Elle a été créée par Risa Ebato et est doublée par Naomi Shindou.La Blade rare Nanakori est aussi de type glace. Elle est accompagné d'un ours polaire.Elle a été créée par Risa Ebato et est doublée par Rina Hidaka.Pour rappel, le jeu sortira le 01 décembre prochain…Source : http://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-introduces-the-rare-blade-musubi/

posted the 11/28/2017 at 07:17 AM by link49