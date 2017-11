Annoncé comme "exclusivité console xbox one au lancement", l'exclusivité temporaire faisait peu de doutes mais aujourd'hui on a la confirmation que le mmorpg arrivera bien sur ps4 plus tard.La question a en effet été posée, concernant la sortie du jeu sur la console de sony, a James Heo pdg de pearl abyss, lequel a donné une réponse très claire.

posted the 11/28/2017 at 12:30 AM by cajp45