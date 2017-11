Des ventes en augmentation épisode après épisode et pendant ce temps , ont va avoir un Crackdown 3 dont tout le monde ce fout.J'espere que ça bosse en sous marin car quand on regarde la gueule du catalogue depuis 2 ans ne serait ce qu'un Fable Collection ne ferais pas pale figure en attendant un éventuel 4eme OpusJ'imagine aussi qu'ils n'ont pas jeter a la poubelle le taff de Fable Legend, car autant le système était merdique mais graphiquement

Who likes this ?

posted the 11/27/2017 at 09:23 PM by negan