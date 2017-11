Voici une Information autour de la Ps4 :DOOM VFRThe Walking Dead: The Telltale Series CollectionOh My GodheadsDead Rising 4: Frank’s Big PackageThe Surge: A Walk in the Park (DLC)Destiny 2: Curse of Osiris Expansion (DLC)Boiling BoltSteep: Road to the OlympicsHorizon Zero Dawn: Complete EditionBattlestar Galactica DeadlockTokyo Xanadu EX+LocoRoco 2 RemasteredBattlefield 1 – Turning Tides (DLC)Resident Evil 7 – Not a Hero and End of Zoe (DLC)Resident Evil 7 Gold EdtionFallen Legion: Flames of RebellionOkami HDFinal Fantasy XV: Episode Ignis (DLC)Night in the Woods: Weird Autumn EditionDefunctShooty FruityTiny MetalLargement de quoi faire...Source : http://twinfinite.net/2017/11/all-ps4-video-game-releases-december-2017/2/