La Dreamcast a été lancée il y a 19 ans au Japon le 27 novembre 1998.La console a été vendue à 8,20 millions d'unités. En triant par région, il s'est vendu 3,90 millions d'unités en Amérique du Nord, 1,91 million d'unités en Europe et 2,25 millions d'unités au Japon. Le reste du monde ne représentait que 0,14 million d'unités.

posted the 11/27/2017 at 07:14 PM by gief