J'ai vu depuis quelques jours des plaintes au sujet de l'hdr comme quoi il n'apportait finalement pas grand chose, voir rendait les jeux moins beaux, personnellement depuis le début c'est tout l'inverse hormis quelques rares cas, un seul cas d'ailleurs, Uncharted 4 pour moi et sur mon ancienne TV, j'ai pu le relancer et l'essayer sur ma nouvelle, c'est clairement plus visible et contrairement à mon précédent test, le mode HDR rend le jeu plus beaux globalement et profond de par les éclairages...Bref pour moi l'HDR est clairement une technologie très intéressante pour le JV (pas que) et c'est pas Ratchet & Clank qui me fera changer d'avis aujourd'hui, acheté hier, j'ai pu le constater aujourd'hui en désactivant l'HDR sur le jeu et le constat est clair, y'a pas photo le jeu perd nettement en profondeur, couleurs comme vous pouvez le voir sur ces deux screens.Bon elles sont petites car j'ai pris ces images depuis mon smartphone pour voir au mieux la différence même si elle se perçoit bien plus en vraie, mais bon on la voit tout de même ici.D'ailleurs il n'y a pas que ça que je trouve intéressant, la 4k par injection, qui n'est pas de la 4k native mais qui est tout comme ou presque pour une demande en ressource bien moindre ! l'association de ces deux techno c'est d'une pure beauté.Est-ce que vous aussi vous percevez peu ou pas l'apport du HDR, ou alors comme moi ressentez clairement son apport en jeu ?Je pense que c'est surtout variant selon chacun et le matos possédé et donc des modèles et marques de TV.Gauche sans HDR / Droite Avec HDR