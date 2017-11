On devrait avoir une idée claire du gameplay au PSX, mais en attendant, on va faire un check des attentes et un récap de ce qu’on connaît déjà.- Open World- Action/infiltration- Gameplay Samurai/Ninja- Location : Île de Tsushima en 1234- Pas de marquage de point d’intérêt / Chemin à suivre en mode automatique- Setting : Invasion des Mongols- Un Open World fourni mais présentant quelques espaces vides, environ 100-150km seraient suffisant pour donner l’impression de grandeur nécessaire à une île- Un univers sans magie/démons (mais plutôt utiliser les croyances jap type Tengu dans un contexte réaliste)- RPG à base de points d’expérience et attributs (force, dex…)- Arbre de compétences à choix multiples- Des équipements visibles sur le personnage- Plusieurs types d’armes/équipements secondaires/stances (bon je craque un peu pour les stances là)- Un gameplay à la Tenchu (possibilité d’être sur un toit confirmée dans la phase de gameplay à la fin du trailer) avec un aspect infiltration très poussé (j’espère du niveau de MGSV) et des stealth kills- Pas de gameplay « assisté » du type actions contextuelles (Ex : voir une cible au sol depuis un toit et juste appuyer sur un bouton pour réaliser le saut et l’attaque…)- Un gameplay samurai basé sur des hitbox/hurtbox (à la Souls) et distances et non un gameplay à la Batman ou TW3- Des villages et si possible une grande ville (à voir s’il y en avait une d’envergure sur l’île…)- Beaucoup d’endroits non marqués sur la carte, type grotte, village caché ou abandonné, secte, cimetière- Des châteaux jap (à voir encore une fois s’il y en a sur Tsushima…) et temples