C’est sur le site officiel que nous apprenons la production de l’anime Made in Abyss Saison 2 !Pas encore de date ceci dit.Synopsis :Il existe un gigantesque gouffre inexploré connu comme l’Abyss. Personne ne s’y est encore aventuré mais selon les légendes, des créatures inconnues y vivraient ainsi que des trésors et secrets que nul ne pourrait imaginer.Ceux qui décident d’y aller sont appélés des Cave Raider, et c’est ce que prévoit Rico, une petite fille orpheline qui n’a plus rien à perdre.Une fois dedans, elle fait la rencontre d’un androïde qui a l’apparence d’un petit garçon, et avec qui, elle va tenter de percer les mystères de Abyss…Attention full spoils