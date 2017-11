Hello,J'ai traduit vite fait le production note #3 devoile aujourd'hui sur le site officiel japonais:Pour etre honnete, j'attendais celui-la depuis un bout de temps...Je ne vais pas tout retranscrire, mais j'en ai traduit l'essentiel. Voici donc les principales informations que le pere de la musique de j-rpg souhaitait partager:-Une fois de plus il repete qu'il considere cette bande son comme le travail "le plus grand et le plus important qu'il ait jamais accompli" dans sa carriere.Pour lui l'equipe de Xenoblade 2 est tres mondiale: l'orchestre est japonais, les choeurs sont slovaques, la chanteuse interpretant le theme de fin ainsi qu'un autre theme est americaine (Jen Bird), la chorale Anuna est irlandaise...En tout, plus de 300 musiciens a travers le monde ont participe au jeu.-Comme d'habitude, Takahashi s'est enormement mele de la bande son, ce qu'il fait depuis Xenogear (il l'avait particulierement fait pour Xenoblade aussi). Ainsi donc Takahashi a decrit avec precision quels sentiments il voulait transmettre et ce cette fois pour chacune des musiques, a chaque compositeur, s'impliquant meme parfois personnellement dans les paroles des chansons.-Yasunori Mitsuda a entendu parler d'Anuna la premiere fois en 1996, via l'album "Deep dead Blue". C'etait l'epoque ou il s'interessait enormement aux Balkans et aux musiques scandinaves. Il est amoureux du groupe depuis cette epoque et quand Takahashi lui a parle de Xenoblade 2, il a insiste pour faire venir Anuna au Japon et les impliquer dans la bande son, convaincu que cet orchestre lui permettrait de construire une vision unique du monde, via des musiques mysterieuses et mystiques.-Ainsi donc Mitsuda a compose 4 themes avec Anuna. Chacun de ces themes se joue dans des villes tres importantes dans le jeu. Plus important encore, les paroles de chacun de ces themes ont ete ecrites par Tetsuya Takahashi himself et sont etroitement liees au scenario et aux personnages du jeu.On se quitte avec les paroles de Shadow of the lowland:Mitsuda a aussi revele la ville ou se jouait ce theme...Mais pour eviter tout spoil, c'est un secret que je ne revelerai pas ici. Et rassurez vous, ce n'est pas l'Eliseum