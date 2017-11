Voici des Informations concernant le jeu Ghost of Tsushima :Michael Denny a expliqué pourquoi Sony a dévoilé le jeu Ghost of Tsushima assez tardivement, alors que le titre est en développement depuis la sortie du jeu inFAMOUS : First Light, il y a 3 ans. Selon lui, Sony avait déjà annoncé des jeux beaucoup trop tôt, ce qu'il souhaitait éviter avec le jeu Ghost of Tsushima. Il précise également que le jeu Ghost of Tsushima est déjà opérationnel sous une forme jouable. Pour rappel, le jeu Ghost of Tsushima, annoncé de la Paris Games Week 2017, sera de nouveau présent lors du PSX 2017 le mois prochain...Source : https://www.f4gnews.com/ghost-of-tsushima-has-a-great-playable-build-up-and-running/