Pour ceux qui, comme moi, on leur ordi dans leur bureau et souhaite jouer sur leur TV sans avoir à déplacer leur monstre : le steam link est actuellement enpromo sur steam !!Il est affiché à 5,49€ au lieu de 54,99€ ! Il faut rajouter pas loin de 10€ de frais de port, mais ça reste une super affaire !Pour l'utiliser régulièrement, le streaming réseau fonctionne vraiment bien, j'ai pas eu l'impression d'avoir du lag. Au niveau de l'affichage c'est nickel et les manettes (ps3 et 4 dans mon cas) sont bien reconnues en bluetooth.