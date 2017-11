La chaîne d'un archéologue de l'histoire métaphysique se propose de décrypter des œuvres toutes plus mémorables les unes que les autres. Permis elles, un jeux vidéo, le seul... Bloodborne...Pour ceux et celles qui ont toujours voulu retirer toute la quintessence de celui-ci sans jamais y parvenir non sans passer par des heures de lectures fatigantes sur des dossiers tous plus complexes les uns que les autres; voici une vidéo qui ne vous laissera pas indemne...