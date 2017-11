Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Voici la liste des jeux à venir prochainement :Syberia 2 (Microids) - 30 novembreXenoblade Chronicles 2 (Nintendo) - 01 décembreAzure Striker Gunvolt: Striker Pack (Nighthawk Interactive) - 01 décembreLEGO Marvel Super Heroes 2 (WBIE) - 01 décembreGear.Club Unlimited (Microids) - 01 décembreSuper Putty Squad (System 3 Software Ltd.) - 01 décembreStern Pinball Arcade (System 3 Software Ltd.) - 01 décembreThis is the Police (THQ Nordic) - 05 décembreOstwind - Das Spiel (EuroVideo Medien) - 07 décembreSuperbeat Xonic Ex (Rising Star Games) - 08 décembreWWE 2K18 (2K Sports)Battle Chasers: Nightwar (THQ Nordic)RXN Raijin (Gulti)Lost Sphear (Square Enix) - 23 janvierAxiom Verge (Badland Games) - 26 janvierPortal Knights (505 Games) - 09 févrierMonster Energy Supercross - The Official Videogame (Milestone) - 13 févrierThe Longest Five Minutes (NIS Europe) - 16 févrierVegas Party (Fun Box Media) - 22 févrierChicken Range (Fun Box Media) - 23 févrierPenny-Punching Princess (NIS Europe) - 23 marsAtelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (Tecmo Koei) - 30 marsGinger: Beyond the Crystal (Badland Games) - April 20, 2018Kirby Star Allies (Nintendo) - Printemps 2018Dragon Quest Builders (Nintendo) - Printemps 2018Wonder Boy: The Dragon's Trap (Headup Games)Attack on Titan 2 (Tecmo Koei)Constructor Plus (System 3 Software Ltd.)Fire Emblem (Nintendo)Yoshi (Nintendo)Starlink (Ubisoft)Payday 2 (Starbreeze)Wolfenstein II (Bethesda)Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (PQube)Overcooked Special Edition (Team17)Tennis World Tour (BigBen Interactive)Syberia 3 (Microids)Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang/Nintendo)Rocket League (WBIE)project OCTOPATH TRAVELER (Nintendo)Metroid Prime 4 (Nintendo)Pokemon (Nintendo)Cave Story+ (Headup Games)Steep (Ubisoft)Syberia 1+2 Limited Edition (Microids)Aragami: Director's Cut (Merge Games)Dragon Quest Builders 2 (Square Enix)Soldam: Drop, Connect, Erase (Dispatch Games)Tiny Troopers Joint Ops (Wired Productions)Vostok Inc (Wired Productions)En attendant des dates plus précises de la part de Nintendo prochainement. A noter enfin qu'il s'agit pour tous ces titres de leurs sorties en version physique...Source : https://www.gonintendo.com/stories/296377-europe-switch-retail-release-schedule-for-2017-into-2018-so-fa