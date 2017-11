HelloDurant le Black Friday, on avait eu droit à une promo Nintendo Switch + 3 jeux à 360€... Et bien cette promotion revient pour le Cyber Monday !C'est, si je ne m'abuse, la meilleure promotion Switch que j'ai vu jusque là (même si j'ai eu la mienne day one à 290€)Vous avez le choix entre le pack Mario Kart 8 - http://amzn.to/2i8Cynt Ou le pack Mario Odyssey http://amzn.to/2i8CDrh Dans les 2 cas, vous aurez en plus Rayman Legends et Sonic Forces (qui n'est pas SI mauvais que ça, je crois qu'il a même un 5 chez Gamekult)Bref, les prix commencent à revenir à la normal sur la Nintendo Switch, après les augmentations qui faisaient qu'on ne la trouvait plus à moins de 330€...