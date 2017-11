Salutations à tous! Aujourd'hui, je fais ce poste non pas en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une communauté. Depuis un certain temps, nous, la communauté Devil May Cry, sommes conscients de l'existence d'un nouveau jeu DMC. Après avoir lu que Hideaki Itsuno a l'intention de dévoiler son projet secret cette année, nous avons attendu avec impatience de voir ce qu'était le projet, même si nous savions parfaitement ce qu'il était réellement. Nous avons attendu par E3, TGS, Paris Games et maintenant nous sommes fin novembre 2017 sans aucune information sur le projet Itsuno. Nous avons enduré de multiples excuses de sa part et nous ne blâmons aucunement Itsuno pour la situation actuelle.(Le plan original était de divulguer ce document après la PSX/Capcom Cup, mais les détails de ce document ont commencé à se répandre comme un feu de forêt et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit affiché dans des endroits moins savoureux sans contexte, donc nous le divulguons plus tôt que prévu).Le projet secret de Hideaki Itsuno pour Capcom est la suite de la série originale Devil May Cry, le cinquième épisode. En interne, il semble s'appeler "Devil May Cry V" au lieu d'utiliser le système numérique standard des jeux précédents (pensez MGS1-4 à MGSV).DATE DE SORTIE ET PRODUCTIONLe jeu devrait sortir dans l'année civile 2019. Cela signifie qu'il faudra attendre entre avril 2018 et mars 2019. À l'origine, le plan était de le publier en novembre 2018, mais la date de POUVOIR a été repoussée au début de l'année 2019.À l'origine, le DMCV devait être annoncé à PSX, mais après avoir reçu des commentaires sur leur conférence de presse E3, Sony a décidé de réduire sur PSX et au lieu de mettre à l'échelle E3 2018. Le DMCV a été une victime malheureuse de ce choix et il est donc peu probable que le DMCV soit officiellement révélé en 2017.Il y aura une démo pour le jeu avant la sortie.Le jeu est en développement depuis 2 ans à ce jour. Quand il sortira, il sera en développement depuis au moins 3 ans. C'est en fait la période la plus longue pour laquelle un jeu DMC est en pleine production. La pré-production a commencé dès 2015, vers la fin de la sortie de DMC4SE. Il n' y a pas eu de contretemps en matière de développement et, comme on l' a dit, le développement s'est bien déroulé.Il y a une certaine forme d'exclusivité de Playstation impliquée. Sony paie une partie du financement pour le jeu, mais l'étendue de ce financement n'est pas connue. Pourrait être complètement PS4 exclusive, console exclusive ou exclusive chronométrée. Si le jeu est annoncé publiquement alors il sera à un événement Sony, c'est pourquoi beaucoup de gens ont pensé qu'il allait être à PSX.La caravane est prête depuis un moment. La bande-annonce initiale dure 1 minute 50 secondes (ils peuvent ajouter de nouvelles coupes à la bande-annonce pour en faire une version allongée depuis un certain temps après sa fabrication). Il est principalement axé sur l'histoire, les personnages et les décors. Une ville comme la ville comme le cadre est montré dans la bande-annonce pas si différent de Fortuna ville dans DMC4.Le jeu global est supposé être "ambitieux" pour un titre DMC avec un attrait plus large.La plus longue durée d'exécution sur scène de tous les jeux DMC à ce jour.ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENTL'équipe de Itsuno qui a travaillé sur les précédents jeux DMC et Dragon's Dogma travaille sur DMCV.Yuji Shimomura est de retour en tant que directeur du DMCV. Il a travaillé sur DMC3, DMC4 et Bayonetta cutscenes.Rueben Langdon reprend son rôle de Dante.Johnny Young Bosch reprend son rôle de Nero.Dan Southworth reprend son rôle de Vergil.Aucune nouvelle des actrices qui ont joué Trish et Lady si elles vont revenir,Onyay Pheori participe à la bande-son (elle a fait la chanson pour la bande-annonce de lancement de DMC4SE).PERSONNAGES ET HISTOIRE (POTENTIELLEMENT DE GROS SPOILERS!)Le DMCV reprend l'histoire après le DMC4.Plus d'un personnage jouable dans le jeu, Dante est assurément jouable et Nero l'est peut-être aussi. Jusqu' à 3 personnages jouables ont été proposés pour le moment.C'est le plus grave Dante a été (un "nouveau camp" de Dante), bien sûr sans compter DMC2. Dante joue toujours avec ses ennemis et a son habituel flair au dessus du top, mais ce jeu va être plus personnel pour lui.Un troisième personnage devrait aussi être jouable. Il a dit qu'il était "très puissant", peut être nouveau ou non dans la série.Aucun mot sur si Vergil est jouable ou non, il reviendra bien que les détails sur la façon dont il revient de sa mort dans DMC1 sont inconnus.Trish a un rôle de premier plan à jouer dans DMCV, mais on ne sait pas si elle est jouable ou non.Il y aura une séquence où Nero et Vergil auront une confrontation, confirmant leur relation (Nero est en fait le fils de Vergil comme indiqué dans l'artbook DMC3142).Les personnages changent pendant les points clés de l'histoire du jeu.Le "Prince des Ténèbres" est présenté comme le principal antagoniste de l'histoire. (Le titre de Prince des Ténèbres se réfère normalement à Mundus de sorte qu'il pourrait indiquer son retour, mais ce titre peut avoir été transféré à un autre personnage)DMCV pourrait être la fin de l'histoire des "fils de Sparda".JEUX/SYSTÈMESVerrouillage dur en standard.La console est ciblée pour 60 images par seconde comme les jeux DMC précédents.Level design est plus ouvert que les jeux DMC précédents, mais ne va pas dans Souls ou le monde ouvert territoire de conception de niveau. Le mouvement en dehors du combat a été rationalisé pour correspondre à la nature ouverte du jeu. La structure est plus ouverte pour rendre l'expérience plus agréable. L'immersion est importante pour l'équipe avec ce jeu.La conception et l'exploration des niveaux sont plus semblables à celles de Bayonetta avec des jeux d'action lancés là-dedans, mais sans les QTE. Les ETPQ n'existent pas encore en général dans le DMCV.Il n' y a PAS de barre d'endurance.Ce n'est pas un jeu de Musou mais il y aura des rencontres où vous êtes confrontés à plus d'ennemis que vous êtes habitué à un jeu DMC.Il y a une certaine intégration en ligne mais certainement pas de PvP multijoueur.Le système Dodge est retravaillé et l'esquive en général est censée être beaucoup plus fluide qu'avant (faites-vous prêt à entendre le mot "lisse" quand il est lié au DMCV).L'appareil photo se retire pendant les grands combats. Les développeurs sont vraiment fiers du nouveau système de caméra plus dynamique.Les animations sont améliorées pour être moins rigides. Grosse emphase sur la physique du tissu (peut-être que l'épée de Dante pourrait ne pas couper sa veste maintenant! Les batailles sont magnifiquement animées et douces.Système de mission et de classement similaire aux précédents jeux DMC et Bayonetta. Il y aura certainement des sélections de mission/chapitre.Les patrons montent en flèche au DMCV. Un des combats de boss se déplace entre plusieurs zones du jeu.Le système Style est en place pour Dante - Les ennemis réagiront un peu différemment à chaque style.Le système de style a été rationalisé pour être plus fluide à utiliser par les joueurs (spécifié que le système de style pourrait être ajusté/révisé pour le rendre plus facile à utiliser que dans DMC4).Certains styles auront des avantages sur certains ennemis similaires à DmC/DMC3 (vous pouvez utiliser un seul style sur n'importe quel ennemi juste très bien).Plus d'interactivité environnementale que tout autre jeu DMC précédent. C'est censé complimenter le système de combat, pas le détourner.Il y a une certaine forme de destruction/transformation de l'environnement dynamique en jeu, mais pas à l'échelle de la DmC jusqu' à présent.Bien qu'il ne s'agisse pas d'un jeu du monde ouvert, quelques inspirations ont été tirées de Dragon's Dogma.