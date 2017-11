Tout d’abord, voici la liste des jeux que j’attends le plus sur ma Nintendo Switch :05.04.03.02.01.Xenoblade Chronicles 2 conserve la première place. En décembre, je le prends justement…Voici ensuite la liste des jeux que j’attends le plus sur ma Xbox One :11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Un podium composé que de gros jeux multi. En décembre, je prends les jeux Resident Evil 7 : Gold Edition et Okami HD…Voici enfin la liste des jeux que j’attends le plus sur ma Ps4 :15.14.13.12.11.10.09.08.0706.05.04.03.02.01.Petite chute du jeu The last of US : Part II, à cause de dernier trailer dévoilé. En décembre, je prends le jeu Horizon : Zero Dawn - Complete Edition…Source : member15179.html