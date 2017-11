Bonsoir à tous, plusieurs petite questions pour les nombreux joueurs que nous sommes.

Parlons des jeux de plate-forme maintenant certaines perle comme je l'appel le pilier des jeux de plate-forme à l'époque et mes préférés :

Les jak and Daxter : cette série est tellement géniale, l'univers, les personnages, et la difficulté était au rendez-vous, le checkpoint qui ne s'oublie pas en jouant bref un pur chef d'œuvre, j'aimerais tellement que naughty dogs reprennent ça, mais on peut toujours rêver.

Ratchet and clank : un pur jeux de plate-forme galactique voyageant de planète en planète, une histoire captivante, et on s'ennuie jamais avec le duo et le capitaine Qwark.

Sly cooper : ah là là on peut pas ce passer de ce gang cooper qui est pour moi ma série préférée avec jak and Daxter.

Mélangeant infiltration et plate forme puis après de l'exploration la série sly une perle.

J'aimerais bien qu'il annonce un remake sur ps4 pour accompagner le film qui je l'espère sortira, je croise les doigts pour une annonce à la PlayStation experience, cette série mérite largement un épisode sur ps4 comme la fait Ratchet and clank.

Retrouvez sly, Murray et Bentley pour une nouvelle aventure, j'attends que ça !



Concernant les questions :

Quels jeux de plate-forme aimerais vous revenir ? Je parle d'anciens jeux que je ne connais peut-être pas.

Et quels sont vos jeux de plate-forme favori ? Et pourquoi ?



Voilà des petites questions pour finir la soirée.

Bonne soirée à tous.