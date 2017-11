Avec ce mois sans grosse sortie j’ai décidé de relancer la Wii et d'acheter certains titres dont Sonic Colours que j’avais zappé à l’époque notamment à cause des Wisps et des graphismes de la console, grosse erreur car c’est certainement de mon point de vue le meilleur Sonic 3D (avec Generation) depuis Sonic Adventure 2.- Artistiquement superbe- Se contrôle bien- De bons niveaux…- Un mode multi toujours bon à prendre- L’OST- Globalement très fluide- Doublage jap dispo- Court comme tout les Sonic (3/4 heures en ligne droite)- Cinématiques d’un ennui consternant- …Mais aussi de moins bons niveaux- Toujours un peu trop de phases en 2.5D à mon gout- Toujours pas fans des WispsDans la vie ya les bons et surtout les mauvais Sonic 3D et ce Sonic Colours fait sans aucun doute parti de la première catégorie. S’il reprend la formule instaurée depuis Unleashed, j’ai été assez surpris de voir que contrairement aux opus HD Sonic n’avait pas cette horrible inertie donnant l’impression qu’il évolue constamment sur savonnette et que les niveaux nous donnes moins l’impression d’être spectateur que joueur.Artistiquement le jeu est très reussi avec des ambiance plutôt bien trouvés comme le niveau des temples ou celui dans l’espace (dommage que Colours n’est jamais eu le droit a une ressortie en HD tant la Wii ne lui fait pas honneur de ce coté là), le tout porté par une OST qui possède quelques themes vraiment sympa.Au niveau des points faible le jeu est très court, les cutscenes sont d’une nullité rarement vue dans la serie et les pouvoirs des wisps, bien que moins pire que je pensais, ne sont toujours pas une feature que j’apprécie plus que ça.On pourra aussi critiquer le fait que les niveaux ne sont pas tous aussi soignés. On se dit « Waah ya 6 niveaux par mondes », mais on se rend vite compte qu’en fait il n'y en a que 2 ou 3 d’intéressants, les autres étant des petits niveaux sans grands interets souvent basés sur le pouvoir des Wisps et la récup de red rings.