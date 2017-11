Hello les geeks !J'viens voir si par hasard il y aurait des intéressés par mes 2 places VIP pour le concert du 8 décembre qui aura lieu à ParisLes artistes présents seront l'excellentJam Project (vous avez tous au moins entendu une fois l'une des voix de ce groupe car il est à l'origine du groupe aujourd'hui... Si je vous dis un dragon qui se réveille en réunissant 7 boulesmais à l'époque DBZ, le groupe n'existait pas encore haha)Pour ceux qui ont regardé, ils sont à l'origine de l'opening de One Punch Man (mais je ne l'ai pas vu et non Saitama ne me revient pas)Et le 2e gros morceau c'est T.M.Revolution qui débarque pour la première fois en France ! Ce chanteur est une légende à lui tout seul et a fait pas mal d'op d'animés mais aussi de jv et pour rester dans le domaine de ma passion qu'est le Musou, il a fait tous les thèmes chantés du Musou-Like Capcom : les Basara.Si jamais pour vous prouvez de ma bonne foi, voici un aperçu du ticketIls m'ont couté au total 300€ équivalent à 150€ le ticket, je les mets en vente à 200 donc 100 la place.Si je viens à les vendre c'est tout simplement parce que je devais y aller avec ma femme qui... me plaque -__-' (sale ****) et si je peux arriver à récup un peu d'argent dessus au lieu qu'ils ne partent dans le vide intersidéral ça sera toujours mieux car y aller tout seul... Ouais à la rigueur mais entre pote c'est mieux et pour le coup, j'trouve personne motivé à m'accompagner -__-