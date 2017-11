La semaine qui arrive sera la sortie de Xenoblade 2, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont regarder des p'tites vidéo gameplay de droite à gauche, mais n'oublier pas qu'il va y avoir pas mal de spoil, donc effacer votre historique ainsi que les recherche youtube pour éviter d'avoir des vignettes à l'ouverture avec en titre "la mort de"Encore quelques petit jour on y est

posted the 11/26/2017 at 08:09 PM by shincloud