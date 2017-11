Salut,



J'aimerai vous faire découvrir la chaine Youtube d'un ami qui s'occupe de diffuser les tournois de jeux de combats (Tekken 7, KOF XIV, SF5, etc...).



Depuis peu, il y a souvent des tournois en Belgique à Bruxelles et "Zoulcalibur" s'occupe et du stream (via twitch), il les place ensuite sur youtube.



Les tournois à Bruxelles sont mis en place par un joueur pro SF5 connu sous le nom de CCL (ceux qui suivent Ken Bogard doivent le connaitre!).



Si ça vous tente:



https://www.youtube.com/user/Zoulcalibur/videos