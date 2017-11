Bon j'arrive un peu après la guerre mais putain je viens de me prendre R&C pour 14 balles sur PS4 Pro, premier constat, putain que c'est beau !il déglingue, Insomniac a vraiment fait du très bon boulot, pas un pet d'aliasing, des couleurs, un rendu 4k superbe, le HDR qui envoi, bref grosse claque, je me dis en voyant ce dernier qu'il faudra pas trop se faire de souci pour Spider Man, il risque bien d'envoyer du lourd aussi, d'autant plus qu'il tirera très certainement des capacités de la Pro.Bref l'une des plus grosses claques que j'ai pris sur PS4 en plus du plaisir et la nostalgie retrouvé en lançant le jeu !