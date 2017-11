Tests

Ys : Origin

Eh hop, un autre Ys dans ma collection.Pour ceux qui ne connaissent pas Ys, il s'agit d'un RPG d'action qui met en scène un héro, à l'instar de Link, qui est le protagoniste principal de chaque épisode.Sauf dans Origin, qui propose non pas un nouveau héro mais bien 3.Est-il à la hauteur des précédents? ... A vous de voir. Mon avis, lui, il est plus bas. :PAlors, que dire de ce Ys, à l'origine juste dispo sur PC depuis 2006 mais enfin dispo sur PS4/Vita.Commençons par le gameplay:Dans Origin, bien qu'il y ait 3 persos jouables, on ne contrôle qu'un seul perso, sans possibilité de switcher de l'un à l'autre comme dans les derniers opus de la série.Donc, on a pas à switcher de perso en fonction de l'ennemi.Le jeu propose 2 styles de gameplay.- Un au corps à corps, très proche de Ys: The Ark of Napishtim sur PS2.- Et un à distance, par magie.Côté difficulté, comme d'habitude, on a droit à plusieurs modes.Ys, n'étant pas toujours facile, demande souvent de farmer quelques levels pour venir à bout d'un boss.Le gameplay de Hugo (mage) étant le plus facile.Comme dans Ys: The Ark of Napishtim, le gameplay est nerveux et simple, ce qui permet d'avoir du fun immédiat.Graphiquement, le jeu n'est pas spécialement au top. Surtout pour une PS4 mais le jeu reste agréable. Les joueurs plus vieux sauront surement mieux apprécier le côté "retro" (Rappel : le jeu étant quand même sorti sur PC en 2006).Par contre, les décors sont assez similaires car on ne quitte pas la tour de Darm.L'OST, les habitués de la série apprécieront certains thèmes connu de la saga mais autre que ça, les musiques ne sont pas à la hauteur des OST de la Saga.Pour les anglophobe, une version Fr est dispo et non censurée.On a droit à quelques répliques plutôt vulgaire pour un jeu vidéo.Par contre, l'intro est complètement incompréhensible. Une femme ne parlant pas français, récite un texte, dont le sens des phrases lui échappe totalement.Les premières secondes de l'intro, je pensais même qu'il s'agissait d'une langue inventée style elfique jusqu'à ce que je capte quelques mots de français.Le côté négatif du jeu,Outre le fait que le jeu ne propose qu'un environement... a savoir, la tour de Darm.Qu'on est toujours entre 4 murs, couloirs, c'est l'inconsistance du scénario et sa narration/mise en scène d'un autre age.Dans Origin, on est prit par la main du début à la fin, il n'y a que des couloirs et salles, impossible de se perdre... Le jeu est très linéaire!La vraie fin du jeu, n'est dispo qu'avec le 3ème personnage qui se débloque en finnissant le jeu avec les deux autres protagonistes d'abord. Donc, au total, 3 runs.Le scénario tient sur 2 lignes et est plus que prévisible.Certains personnages (Hugo) ne sont pas du tout charismatique et pas du tout attachants.Le point positif du scénario est que, selon le personnage, les évènements se déroulent différemment.Il est donc possible d'arriver au millieu d'une action et de n'en voir que le début lors d'un second run avec un autre héro.Heureusement (ou malheureusement), le jeu est assez court et du coup, terminer le jeu 3 fois, ne prend pas si longtemps.Certaines énigmes ont même déjà été vue dans de précédents opus de la série. (le marteau et le p******)En résumé,Ys Origin est un bon petit RPG d'action assez fun à jouer.Mais devenant un peu répétitif du au fait qu'il faut le finir 3 fois pour affronter le véritable boss du jeu, qu'on a juste droit à des couloirs dans une tour et qu'il n'y a aucune surprise.Techniquement, le jeu est moyen mais, il faut tenir compte que le jeu à déjà 11ans.Personnellement, je le conseil plus aux fans de la série, qui savent à quoi s'attendre.+ 2 gameplay+ Gameplay simple mais solide+ 3 scénarios qui se rejoignent+ Challenge- Ost un peu faible- Scénario trop simpliste et prévisible- Trop court (premier run = +/- 10heures)- Un seul ET unique lieu à visiter... la tour de Darm- Plus linaire que FF13.../10Prochain jeu :