Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Mat Piscatella, l'analyste de NPD, estime que la Nintendo Switch est en train de dépasser les ventes de la Wii de 20% sur les 10 premiers mois de ventes. En plus de cela, il a expliqué que d'un point de vue démographique, la Nintendo Switch n'a rien à voir avec la Wii, et qu’elle est une console «core gamer» à l’image de la Game Cube. Puisqu'il s'agit également d'une console hybride, il y a aussi la possibilité de vendre plusieurs unités par foyer, rendant le potentiel de vente bien plus grand que la Wii. Il a également mentionné que la sortie de Pokémon l'année prochaine pourrait propulser la console non seulement au-delà du rythme de la Wii, mais que le jeu permettrait à la console de prendre plus de 40% de part de marché sur l'année 2018, si Pokemon arrive l'année prochaine…Source : https://www.dualshockers.com/nintendo-switch-market-share-pokemon-npd/