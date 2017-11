Les développeurs du Jeu Sea Of Thieves sont particulièrement bavard cette semaine ( s'en doute dû à l'annonce de la sortie proche ) et c'est cette fois ci Mike Chapman qui tease un étrange objet en rapport avec une quête laissant supposé que les trésors ne seront pas de simple coffre et sac de pièces mais qu'il y aura bien des artéfacts Mysthiques ou des clefs magiques à trouver à travers le Monde de Sea Of Thievesjusqu'à présent dans le jeu on retrouvait surtout l'aspect "réaliste" du Monde et maintenant on se dirige clairement vers quelque chose de plus fantaisiste un Monde remplis de Légendes, trace de civilisation perdue hâte de voir la suite.