Dragon Ball Z Super GT

Le grand combat de l'amour ! Les Cyborgs vs L'Univers 2 !!

Ribrianne et d'autres de l'Univers 2 se ruent pour affronter Goku, épuisé après avoir utiliser l'Ultra Instinct. Goku est sur le point d'être éjecté par Ribrianne et son équipe, mais C-17 et C-18 interviennent pour l'aider !Synopsis 2 : Les Cyborgs sauvent Goku du danger ! Ribrianne veut profiter que Goku soit affaibli pour l'attaquer, mais C-17 et C-18 apparaissent ! C-17 s'occupe de Rozie et C-18 s'occupe de Ribrianne.Vegeta, cette semaine : Vegeta tente de reproduire l'Ultra Instinct de Goku, mais il échoue. Il est finalement attaqué par Katopesla de l'Univers 3.(Traduction DB-Z.com)