– Un nouvel acte scénaristique pour des dizaines de nouvelles quêtes

Arpentez les royaumes des Celtes, des Nordiques et des dieux d’Asgard dans l’acte le plus ambitieux à ce jour

Retournez dans les actes précédents pour y trouver de nouveaux objets et secrets



– Nouvelle 10e maîtrise

Devenez Maître des runes, un guerrier magique aussi doué avec les armes qu’avec les sorts

Combinez les nouvelles maîtrises avec celles déjà existantes pour un total de 45 combinaisons



– Nouvelle courbe de progression

Atteignez le niveau 85 et débloquez tout le potentiel de votre personnage



– Nouvelles armes et équipements

Découvrez de puissants équipements inédits, des boucliers celtes colorés aux célèbres armes issues des légendes germaniques.

Fabriquez de nouveaux charmes et reliques et améliorez même les objets légendaires.

Les nouvelles armes de jet perturbent l’équilibre entre la portée et la vitesse !



– Nouveaux ennemis, et nouveaux boss

Des créatures des sombres bois germaniques aux puissances d’Asgard en personne.



– Une personnalisation plus poussée

Un éventail élargi de styles régionaux et de teintures

Et enfin : découvrez les pantalons !



– Améliorations techniques et cosmétiques

Nouveaux effets graphiques et shaders

Physique ragdoll améliorée

IU et retour combat améliorés pour une information totale

Personnalisation des commandes améliorée

Outils de modding améliorés

