Voici des Informations autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Selon les revendeurs japonais, le jeu devrait s'écouler à plus de 100 000 exemplaires à son lancement. Les opus Wii et WiiU avaient démarré sous cette barre. Nintendo devrait d'ailleurs expédier 150 000 Nintendo Switch par semaine durant le mois de décembre.Le titre aura également de nombreuses options audio, contrairement au jeu Xenoblade Chronicles X. Les joueurs pourront modifier le volume des voix lors des cinématiques, la musique de fond, les effets sonores, les voix de jeu, la narration lors des combats, le volume de fond sur la carte et le volume des menus. Pour rappel, le jeu sortira le 01 décembre prochain…Sources : http://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-has-plenty-of-audio-options/ et https://www.true-gaming.net/home/355789/