Bonjour tout le monde,voilà pour les connaisseurs dans le domaine(perso je suis un total débutant) j'aimerais juste avoir des avis sur l'action cam xiaomi YI4K , savoir si cela vaut le coup ou non et éventuellement des bons sites avec des bonnes offfres et les accessoires à prendre absolument selon vous;Utilisation perso : Je vais bientôt aller au ski en fait et peut-être après en Erasmus, du coup voilà je me suis dit que ça pourrait être fun d'avoir une action cam, afin de prendre des vidéos évidemment mais aussi des photos ! (bref, est-ce qu'elle permet de prendre des bonnes photos vidéos selon vous ou vaut mieux aller voir d'autres modèles),ps: je suis pas chaud de mettre plus de 250 euros dans une action cam...merci d'avance