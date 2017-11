Bonjour à tous, en ce beau dimanche matin!Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins, j'ai désinstallé mass effect depuis longtemps parceque je n'y jouai plus, trop chiant.Puis l'envie m'est revenu ce matin, je le télécharge, l'installe avec difficulté parceque ça buggé déjà (je l'avais désinstallé avant les derniers updates).Arrivé à la reprise des sauvegardes à 49% du jeu un peu après l'épisode 6, aucune saves ne se charge, j'essaye avec les précédentes... AUCUNES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Merci EA!Bref, si quelqu'un aurait la bonté (divine) de m'uploader ses saves PC that would be gr8!