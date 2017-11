Poste de Vergeben: (traduction par moi)-> Soul Calibur 6 est prévu pour PS4, PC, et Nintendo Switch. Pas d'infos sur une version Xbox. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ne soyez pas surpris si elle n'est pas annoncé.-> Le jeu sera dévoilé en décembre, donc probablement soit VGA, soit au PSX. S'ils ne l'annoncent dans aucun de ces deux événements, ça sera donc pendant l'anniversaire de la franchise, soit le 20 Décembre.-> Comme dit précédemment, s'ils ne l'avaient pas annoncé en Décembre dernier, c'est parcequ'ils avaient rencontré quelque soucis technique dans le développement, ce qui fut emmené le jeu dans un mini développement ultra complexe.-> Le jeu était encore en Motion Capture en Mai dernier.-> Comme déjà dit aussi. La cause du soucis de développement qui aurait retardé l'annonce, était que les devs voulaient faire en sorte que les personnages utilisent plusieurs movesets et armes, mais cela ne fonctionnait pas correctement comme ils le voulaient, ils ont donc fait un gros marche arrière pour réglé et trouvé la solution à intégré cet aspect du jeu tel qu'ils le voulaient. Quand vous le verrez ce fameux aspect du gameplay, vous comprendrez de quoi je parle.-> Comme déjà dit précédemment, il reconfirme que Kilik sera de retour et avec son propre moveset, et non un mimic à la Edgemaster comme dans SCV, il aura aussi un nouveau rival.-> En terme de gameplay et mecaniques, les Super moves sont de retours, et en Juillet dernier il y'avait une sorte de mécanique universel similaire aux V-Triggers de Street Fighter V.->Il y'a un gros focus sur le mode histoire.-> Je suis au courant de l'existence de 2 vétérans pour le moment. Je ne peux dire qui ils sont pour l'heure. Mais ils sont deux inclusions qui ne surprenons personnage du fait de leur statue iconique à la franchise. Les 2 étaient présent dans Soul Calibur V t dans chaque autre opus numéroté, et dont évidemment non pas étaient introduit dans SCV. Et concernant les personnages apparu dans SCV, actuellement je ne suis au courant de l'existence d'aucun dans SC6.-> Je suis au courant de 3 nouveaux personnages dans SC6. Celui dont j'en sait le plus est trés originale et unique, c'est quelque chose du jamais vu dans la série en terme de mécanique du jeu. Ils possède un rôle important dans l'histoire, cependant ils ne sont pas le centre de l'histoire comme le fut Patrokos dans SCV. Les nouveaux personnages possèdent épées/armes blanches. (comprendre par la que pas de sorte de magiciens comme Viola je présume)-> Le deuxième nouveau personnage à des liens avec celui déjà mentionné.-> Le troisième personnage est suspecté d’être un personnage issue de la série Fire Emblem, pour une raison que je ne peux divulgué.Voili Voilou!