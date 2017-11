Voilà je ressors de 6 heures de Sea Of Thieves ( toujours sur l'Alpha Technique ) Et j'ai cette fois-ci pu essayer l'aspect "Solo" du jeu. Pour être honnête j'en attendais pas grand-chose car pour moi c'est un jeu à faire entre potes...mais je suis quand même resté 6 heures à jouer seul et j'ai pas vu le temps passer ! J'ai été assez surpris de voir une façon de jouer complètement différente on doit vraiment s'occuper de gérer tous les aspects la navigation, les combats, l'exploration et ça devient (pour ma part ) encore plus immersif, forcément quand on joue seul, on possède un plus petit bâteau ce qui lui permet d'aller plus vite que les grands, il a une plus petite hitbox donc plus difficile à viser, et surtout il est très bien pensé pour une personne seul ou 2 personnes par contre évidemment il manque de puissance de frappe avec que 2 canons, J'ai aussi pu constater quelque-chose de drôle durant ma session, quand un joueur sur un petit navire croise un autre joueur eh bien ils ont tendance à faire une alliance et prendre un gros navire en Sandwich pour avoir plus de chance de le faire couler en 6 heures de session j'ai du croiser 4 navires et une fois un éclaire à percuter mon bâteau et je devais réparer la coque et en même temps écoper l'eau et en même temps mon bâteau continuait d'avancer dans le sens du vent et pendant que je réparais...évidemment je me suis mangé un gros rocher et l'a j'ai compris que c'était foutu alors je suis monter sur le mât et par chance je voyais un joueur sur un bâteau qui se dirigeait vers moi, alors j'ai sorti mon accordéon et je jouais de la musique alors que mon navire était au milieu de l'océan entrain de couler , c'était assez embarrassant pour un pirate. et l'a j'entends le type au Micro rire et il me dit " Besoins d'un Taxi mon ami ? " et une belle amitié vécu et j'ai continué la soirée avec lui et à 2...bah c'est encore une expérience totalement différente...en Solo c'est vraiment un peu l'aspect "survie" il faut gérer seul ses déplacements, ses ressources il faut analyser si on est dans la capaciter de combattre ou au contraire préférer la fuite car perdre nos coffres en soit c'est déjà assez punitif tout dépend du contenu de nos coffres aussi si ils sont mythique ça fait mal... Alors que le jeu à plusieurs c'est pas forcément plus simple c'est juste un autre rythme et on peut se répartir les tâches en s'appuyant plus sur les autres mais à ce moment là il faudra un bon esprit de cohésion pour s'en sortir.Voilà c'est un peu ce que je peux dire pour le moment sur l'expérience Solitaire de Sea Of Thieves* Ah encore une chose Mon Nouveau pote m'a appris qu'il était possible de Stocker tous ses coffres sur une île ( en les planquant bien ) Car d'autres joueurs pourraient les trouver et s'en emparer. Mais les coffres restent sur la Session H/24 même si on l'a quitte donc je pense qu'il sera possible de Stocker toute son Or sur une île de nôtre choix comme sur ce Gif