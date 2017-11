Voici une Information autour de la Ps4 :Michael Denny déclare que Sony va continuer de soutenir la création de nouvelles adresses IP et de nouveaux genre. Il est intéressant de noter qu'à ce stade du cycle de vie de la Ps4, il va envore y avoir de nouvelles grosses licences à venir, avec par exemple les jeux Ghost of Tsushima et Days Gone. Michael Denny a également déclaré que Sony vise à offrir aux joueurs le choix et la diversité en matière de jeux vidéo. En conséquence, l'entreprise donne aux studios la liberté créative de développer des projets qui les passionnent. Pour se faire, Sony va contiuer d'encourager les studios à proposer des idées passionnantes, innovantes, géniales et de grande qualité...Source : http://www.playstationlifestyle.net/2017/11/25/michael-denny-talks-playstation-ips-and-more/