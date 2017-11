Vous le savez, tous les packs de la Xbox One S 500Go sont désormais à 179€. Mais j'ai encore mieux !Pour bénéficier de cette offre ça se passe sur la Fnac:Ajoutez ces deux produits dans votre panier et n'oubliez pas de prendre l'essai Fnac+ pour faire baisser le prix du pack :

Who likes this ?

posted the 11/26/2017 at 12:03 AM by linkgar0u