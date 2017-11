Salut, je me suis choppé une One S, un pote voulait revendre la tienne pour une X et Micromania en proposait 100€ donc il m'a proposé a moi si je la voulait pour 100€. Pour les quelques exclues que je voulais tester sur cette console c'est trés intéressant a ce prix donc j'en ai profité pour franchire le pas.Je l'ai prise pour ces jeux :Cup HeadOriSuper Lucky's TaleDead Rising 3Rare ReplaySi jamais vous connaissez d'autres bonnes exclues fortes en chocolat, je vous écoute mais avant sachez que je chie bien amicalement sur les AAA MS tout autant que sur ceux de Sony et TendoJ'ai malheureusement pas pu récupérer mon GT 360 donc j'en ai fait un nouveau :Ajoutez moi si vous souhaitez faire du multi sur certains jeux, j'ai les jeux Game With Gold donc il y aura moyen de s'amuser en ligne sur certains d'entre eux.