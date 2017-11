Voici une Rumeur concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Le Season Pass donne accés à deux Pack de DLC.Cependant, une page incluse dans le Guide de l'Edition Explorer, sortie récemment, mais pas en Europe, indique que le Season Pass débloque les deux premiers Packs de DLC, laissant sous-entendre que d'autres seraient prévus après la sortie du DLC Pack 2, prévu en fin d'année...Source : http://www.zeldainformer.com/breath-of-the-wilds-explorers-edition-possibly-suggests-future-dlc/