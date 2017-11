Bonsoir tout le mondeAujourd'hui pour les fans de #teamg1 voici le nouveau zapping que j'ai réalisé alias épisode 15Et c'est du lourd encore une foisJe précise que l'épisode 16 sera le retour de la web-série en rpg avec 2 invités spécial d'un film culte ! du très lourd et ça sortira en fin décembre ou avantBonne barres de rire à tous et à toutes !

posted the 11/25/2017 at 07:55 PM by link84