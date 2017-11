Jeux Vidéos

Préambules !

-----------------------------------------

Steampunk:

-----------------------------------------

Dieselpunk:

-----------------------------------------

Cyberpunk:

-----------------------------------------

Biopunk:

-----------------------------------------

Nanopunk:

-----------------------------------------

(Exemple de technologie DieselPunk)

Leest un courant essentiellement littéraire dont les intrigues se déroulent dans un xixe siècle dominé par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur (steam en anglais). Il s'agit d'une uchronie faisant référence à l'utilisation massive des machines à vapeur au début de la révolution industrielle puis à l'époque victorienne.Alors que le steampunk fait référence à l'utilisation massive des machines à vapeur au début de la révolution industrielle; lecouvre, d'un point de vue culturel, esthétique et technique, la période entre la Première Guerre mondiale et le début des années 1950. Ses inspirations sont diverses : les films noirs, le cinéma expressionniste allemand (Metropolis de Fritz Lang), littérature pulp, l'Art Déco, le style « streamliner (en) » et le développement des transports en commun fonctionnant à l'essence. Le dieselpunk est un rétrofuturisme, dérivé du steampunk. Le terme a été inventé en 2001 par Lewis Pollack pour caractériser le genre de son jeu de rôle, Children of the Sun.Le(association des mots cybernétique et punk) est un genre de la science-fiction très apparenté à la dystopie et à la hard science-fiction. Il met souvent en scène un futur proche, avec une société technologiquement avancée (notamment pour les technologies de l'information et la cybernétique).Leest un courant littéraire né à la fin des années 1990. C'est un dérivé du cyberpunk, lui-même sous-genre de la science-fiction. Il s'agit d'un néologisme né de la contraction entre biotechnologie et cyberpunk.Les thèmes principaux tournent donc autour des technologies du vivant, qui prennent à notre époque une grande importance, tant dans la vie individuelle que dans les choix de société. Le clonage et la transgénèse sont la partie émergée d’un ensemble de pratiques naissantes, amenées à se perfectionner et se diversifier, pour répondre à des demandes croissantes; la fiction s'en fait l'écho à travers le biopunk.Nanopunk fait référence à un sous-genre émergent de la science-fiction spéculative qui en est encore à ses balbutiements par rapport à d'autres genres comme celui du cyberpunk. Le genre est similaire au biopunk, mais décrit comme un monde dans lequel l'utilisation de la biotechnologie est limitée ou interdite, et seuls les nanites et les nanotechnologies sont largement utilisées (tandis que les biopunk et les nanotechnologies coexistent souvent). Actuellement, le genre se préoccupe plus de l'impact artistique et physiologique de la nanotechnologie que des aspects de la technologie elle-même. Pourtant, l'un des exemples les plus importants de nanopunk est la série de jeux vidéo Crysis. Et beaucoup moins célèbres exemples sont Generator Rex et Transcendence.