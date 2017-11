Aux États-Unis, le « Black Friday », jour suivant la fête de Thanksgiving, marque traditionnellement le début des achats de Noël avec notamment des soldes très importantes dans les magasins qui ouvrent leur porte dès le petit matin. Vendredi 28 novembre 2008, cette tradition a pris une tournure tragique dans un magasin Wal-Mart de Long Island, dans l’État de New York.







Un employé qui venait d’ouvrir les portes pour laisser entrer une foule impatiente a été écrasé par les acheteurs qui se ruaient sur les produits. L’homme, âgé de 34 ans, est mort de ses blessures.



Au moins quatre personnes, dont une femme enceinte, ont été hospitalisés après cet incident. D’autres employés du magasin ont également été blessés alors qu’ils tentaient de venir en aide à leur collègue. Kimberly Cribbs, qui faisait partie des quelque 2 000 personnes amassées devant le magasin Wal Mart, a affirmé que les clients s’étaient comportés « comme des sauvages ».



« Quand on leur a dit qu’ils devaient partir parce qu’un employé avait été tué, ils ont commencé à crier : “ça fait une journée que je fais la queue”. Et ils ont continué à acheter », a-t-elle confié à l’Associated Press.





La version 2014, avec un barrage humain qui cède devant les appétissants produits :





Et pour ceux qui voudraient s’amuser de la détresse du consommateur, cette compilation qui contient des scènes de bagarre homériques (notamment à 2’59 et 8’29, et la pointe finale à 9’29) :