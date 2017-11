Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :Le jeu Monster Hunter: World sortira pour PC, Ps4 et Xbox One en début de l'année prochaine, et promet d'être un chapitre très important pour la saga Capcom. Selon Yuya Tokuda, une partie des changements ont été apportés pour améliorer la qualité de vie des joueurs, en particulier pour rendre l'expérience plus conviviale et accessible à ceux qui commencent la Saga que maintenant. Pourtant, Yuya Tokuda a clairement fait savoir que l'expérience dont les fans ont bénéficié jusqu'à présent reste inchangée. Pour rappel, il sera possible d'essayer la version bêta du titre sur Ps4 dès le 4 décembre prochain...Source : https://www.gamereactor.pt/noticias/309833/Monster+Hunter+World+sera+flexivel+para+acomodar+novatos+e+veteranos/?rs=rss