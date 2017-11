Hello la communauté !

Petit sondage parmi les joueurs:



Si vous deviez me conseiller votre meilleur jeu de PS4 quel serait votre choix ?



Pourquoi 1 ? pour éviter des listes trop longues et au final ne plus savoir quoi choisir.



De mon coté je dirai "Bloodborne" . Il m'aura marqué de ouf. Une de mes expériences les plus fortes dans un jeu vidéo.