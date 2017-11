Salut tout le monde, Bon voilà je viens de mettre ma one X sur leboncoin au prix de 400€ avec facture et garantie. La console a été acheté il y a moins d'une semaine. Alors je poste également l'annonce ici au cas où ça intéresserait quelqu'un. Prix ferme, remis en main propre sur Noisy le Grand (93)

posted the 11/25/2017 at 04:00 PM by foxty