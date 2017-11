Interview du siteavec Michael Denny ( le boss des studios européens de SIE WWS)Un état d'esprit bien cool dans la façon de gérer les studios first party. Et c'est un grand fan de Dreams =): Dans mon rôle chez Worldwide Studios, j'essaie de fournir du software innovant et de haute qualité et d'aider à faire de PlayStation le meilleur endroit où jouer. Ce faisant, en termes de ce que je fais, j'encourage toutes les grandes équipes talentueuses que nous avons en Europe et dans le monde entier à faire les meilleurs jeux qu'elles peuvent, sans participer aux débats sur la meilleure façon de les monétiser (coucou EA).