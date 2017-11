Ayant vu que ce week-end, nous aurions la possibilité de télécharger gratuitement le jeu durant une période limitée, je me suis rendu sur le Playstation Store mais quelle n'a pas été ma surprise lorsque je me suis rendu compte que ... Elle n'était dispo que pour les membres du Playstation Plus ...Que je ne suis pas donc bah autant dire que je me suis fait une "fausse joie" pour rienBon, je sais très bien ce que vous allez me dire :- "De toute façon gratuit ou pas, ce jeu c'est de la merde"- "Crois-moi, t'as rien loupé"- "Ça aurait été moi, j'aurais même pas pris la peine d'aller la télécharger"- "Ah bon, y avait une démo ?"Enfin bref, que le jeu soit bon ou mauvais, je m'en fous, ce qui compte c'est que j'avais prévu de pouvoir y jouer ce week-end et ainsi me faire mon propre avis sur le jeu mais bon ...Surtout que je suis retourné sur plusieurs sites qui avaient indiqué la venue de cette version d'essai, pour voir si c'est moi qui avait mal compris ou mal lu les informations mais non ... AUCUN ne stipulait qu'il fallait être abonné au PS + pour pouvoir télécharger la démo donc bah tant pis ...