Emmanuel Macron annonce qu'il veut que le CSA régule aussi les jeux vidéo /agences.C'est déjà le cas en Allemagne et Australie je crois.En rapport avec la violence contre les femmes d'après ce que j'ai lu.On ne parle de censure globale. On parle de censure envers les contenus "pouvant conduire à la violence contre les femmes".

Vers une régulation des jeux vidéo et des contenus sur internet Emmanuel Macron a également fait part de son souhait que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), régule également les contenus sur internet et les jeux vidéo. Une vaste campagne de prévention contre le cyber-harcèlement va être lancée. Le CSA aura ainsi pour mission de lutter contre "les contenus qui peuvent fragiliser ou conduire à la violence contre les femmes".

posted the 11/25/2017 at 02:05 PM by jenicris