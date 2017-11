Voici une Information concernant le jeu Seiken Densetsu Collection :Square-Enix Europe précise que pour le moment, aucune sortie en Europe de la Collection sortie sur Nintendo Switch au Japon le 01 juin dernier, n’est prévue. Plus qu’à espérer que les projets changent plus tard…Source : https://twitter.com/D44W33D/status/931264495518875648

Who likes this ?

posted the 11/25/2017 at 01:45 PM by link49